Isola dei famosi, la disavventura di Mujica dopo aver lasciato l'isola: cosa è successo al modello

Giovedì 20 Aprile 2023, 08:13

Il modello e influencer venezuelano Jhonatan Mujica è stato respinto dall'Isola dei Famosi. Non è riuscito ad entrare nel cuore del programma, a differenza dell’altro Bonitos Luca Vetrone, che invece ha ottenuto l'accesso al reality vero e proprio. Questo ha portato Jhonatan a tornare a casa, vivendo un'esperienza assai poco piacevole. I fan si chiedono cosa gli sia accaduto e cosa stia passando in queste ore… Scopriamolo insieme. Photo Credits: Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MkDB

