Venerdì 8 Aprile 2022, 14:44

Una nuova puntata dell’Isola dei famosi è andata in onda su Canale 5, non senza qualche gaffe di Ilary Blasi. Tra prove, ricompense ed eliminazioni, i naufraghi continuano l'avventura nei panni di isolani, sempre più affamati e agguerriti. oto: Ufficio Stampa Mediaset, Music: "Funday" from Bensound.com

Isola, la frase di Gustavo Rodriguez sul figlio di Ilona fa arrabbiare i fan durante la diretta