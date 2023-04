Isola dei famosi, gaffe a Verissimo: spunta un naufrago che non appare tra i concorrenti

Lunedì 17 Aprile 2023, 13:55

Da tempo si discute dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, in particolare di qualcuno che è stato “eliminato” dalla produzione ben prima di partire per partecipare al reality show di Casa Mediaset. Durante una trasmissione di Verissimo, si è visto in onda un momento molto insolito nel quale è comparso proprio uno di questi presunti naufraghi. Scopriamo insieme di chi si tratta. Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MkDB

