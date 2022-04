Martedì 12 Aprile 2022, 11:59

Un’altra puntata dell’isola dei Famosi è andata in onda su Canale 5, non senza polemiche. Questa volta si tratta del televoto e di alcuni naufraghi che, per l’ennesima volta, sono stati salvati dall’eliminazione definitiva. Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

