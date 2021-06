Isola dei Famosi, la diretta: Valentina prima finalista. Televoto tra Awed e Andrea

Via alla finale de L'Isola dei Famosi. Dopo 84 giorni i naufraghi sapranno finalmente chi sarà il Robinson Crusoe perfetto del 2021. A contendersi il titolo: Matteo Diamante, Valentina Persia, Awed, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Ignazio Moser. La puntata parte con una bellissima Ilary Blasi che già dalle storie si vede indossare un tubino luminoso. Non sono mancati i momenti emozionanti nè tantomento quelli adrenalinici. Videomessaggi e ospiti che sono arrivati in Honduras per trovare i loro cari e sfide.

Secondo i sondaggi che si trovano in rete il primo ad uscire sarà Matteo Diamante.

Non ci resta che seguire la puntata e scoprire insieme chi vincerà....

Ore 00.43: La tensione cala un po' a ritmo di Pistolero, l'ultimo singolo dance di Elettra Lamborghini, tutti si alzano per ballare in studio.

Ore 00.34: Arriva il fratello di Awed in Honduras, Daniele, che con un cappello da chef fa una sorpresa al naufrago. Prima un video di complimenti da parte di daniele che fa piangere a dirotto Awed. Poi Ilary dice all'isolano di andare in spiaggia perchè la mamma gli ha preparato qualcosa da mangiare. Awed corre in Playa Palapa per raggiungere la tavola bandita ma trova un cuoco a servirlo che non si aspetta. «Certo che a tutti gli avete fatto come sorpresa la fidanzata, il padre... a me la parmigiana» scherza così Awed e non riconosce il fratello. Poi guarda meglio: «Non ci credo, è mio fratello».

Ore 00.28: Televoto tra Awed e Andrea per decretare il secondo finalista.

Ore 00.26: Valentina prima finalista vince la prova, secondo classificato Awed e terzo Andrea

Ore 00.12: I tre finalisti: Andrea, Awed e Valentina. L'ultima sfida: la prova del fuoco.

Ore 00.05: Valentina batte Ignazio al televoto.

Ore 23.42: Sfida tra i 4 naufraghi rimasti. Ignazio arriva ultimo e va diretto al televoto, Awed vince la prova e manda al televoto Valentina. «Non me ne voglia, ma io la finale la voglio con Ignazio e Andrea», così giustifica Awed la sua scelta.

Ore 23.30: Beatrice perde il televoto contro Ignazio e deve lasciare l'isola.

Ore 23.15: Ignazio incontra Cecilia. L'emozione e la felicità sono incontenibili. Ilary pensando di fargli una sorpresa li nasconde un anello per fare alla bella Chechu la tanto attesa proposta di matrimonio, ma il ragazzo rifiuta. «No Ilary così no lo voglio scegliere io»

Ore 22.46: Andrea Cerioli vince la sfida e manda Beatrice e Ignazio al televoto

Ore 22.27: parte la sfida tra Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione. Vince Cecilia.

Ore 22.05: «Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve abbandonare subito L'Isola dei famosi è: Matteo Diamante». Tra le lacrime un regalo per Matteo è un video del papà che dallo studio gli fa i complimenti.

Ore 22: Ilary fa confessare ad Awed che, nonostante l'amicizia, è stato lui a votare Matteo. Il giovane naufrago ci rimane malissimo. Prova a difendere lo youtuber anche Iva Zanicchi, ma con scarsi risultati.

Ore 21.56: La sfida è aperta tra Awed e Matteo. I due amici uniti dal passato ma che stasera saranno rivali. Il primo televoto deciderà chi tra loro potrà rimanere in gara per concorrere al premio finale.

Ore 21.54: arrivano i finalisti in Palapa presentati da Massimiliano Rosolino. Emozionatissimi e sorridenti. Ilary li avvisa: sarà dura e tortuosa.

Ore 21.48: «Vincere l'isola non significa essere più forte degli altri ma essere più forti di prima». Parte così il discorso di benvenuto della conduttrice. Puntata finale della trasmissione che per la prima volta vedrà la premiazione in Honduras a causa del Covid. Tommaso Zorzi, opinionista del reality, prende la parola per salutare Michele Merlo, il cantautre morto ieri per emorragia cerebrale. In studio tutti gli ex naufraghi e oltre a Tommaso, anche Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Ore 21.45: Inizia la puntata. Un'anteprima in cui la voce di Ilary Blasi racconta chi sono i finalisti. «Scopriremo insieme chi vincerà, rimanete con noi».