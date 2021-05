Isola dei Famosi, Fariba eliminata: perché non va su Playa Imboscadissima? Lo spiega Ilary Blasi

L'avventura di Fariba Tehrani all'Isola dei Famosi finisce qui. La mamma di Giulia Salemi ha perso al televoto con Miryea Stabile e deve abbandonare l'Honduras. Uno dei personaggi più discussi di questa edizione lascia il gioco, dopo settimane di polemiche con gli altri naufraghi e un difficile ambientamento nel gruppo. Fariba, a differenza degli eliminati delle ultime settimane, non ha avuto la possibilità di restare su "Playa Imboscadissima", la spiaggia segreta attualmente abitata da Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

Ma perché a Fariba non viene concessa una seconda chance come a tutti gli altri? Il motivo lo spiega la stessa Ilary Blasi in diretta: «Fariba non andrà su "Playa Imboscadissima" perché è già stata su un'altra isola». La Tehrani, infatti, ha cominciato l'avventura all'Isola dei Famosi su un'altra spiaggia: "Parasite Island", in compagnia di Ubaldo Lanzo. Per questo motivo Fariba, che la scorsa settimana aveva violato il regolamento rivelando l'esistenza proprio della spiagia segreta, non potrà avere una seconda chance e tornerà in Italia.

