Isola dei Famosi, Fabrizio Corona replica a Belen Rodriguez: «Almeno io ci metto la faccia, tu ti fingi ciò che non sei»

Fabrizio Corona non perde tempo per replicare a Belen Rodriguez, la quale, dopo le rivelazioni fatte all'Isola dei Famosi sul tradimento della moglie di Riccardo Fogli, lo aveva accusato «Che schifo, non si gioca con la vita degli altri».«Detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive ... non è male - scrive nelle Storie di Instagram - Io, almeno, ci metto sempre la faccia, nel bene e nel male, dico sempre quello che penso, mi prendo le mie responsabilità e te lo ripeto ancora non fingo di essere anzi non mostro di essere quello che non sono».