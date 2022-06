Giovedì 30 Giugno 2022, 09:56

Dopo la fine dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha rivelato tutto ciò che gli diceva Mercedesz Henger lontano dalle telecamere, profilando un’immagine non proprio positiva della ragazza. Ecco cosa ha detto e come ha risposto l’ex naufraga. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “Funday” from Bensound.com

