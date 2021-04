Isola dei famosi, ecco perché la trasmissione stasera non andrà in onda

Questa sera l’Isola dei famosi non andrà in onda. Lo ha spiegato la stessa conduttrice Ilary Blasi, precisando che la ragione è la contemporanea messa in onda della trasmissione gemella Supervivientes, in onda su Telecinco. La prossima puntata è prevista per lunedì 12 aprile in prima serata su Canale 5.

La decisione è dovuta a “ragioni logistiche”: il reality condivide infatti la stessa location, la Palapa. Ovvero, l’arcipelago di Cayos Cochinos, che ha due isole maggiori chiamate Cayo Menor e Cayo Grande, e vari altri atolli corallini, a circa venti miglia dalla costa settentrionale dell'Honduras. “Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda, ma dalla prossima settimana ritorneremo come sempre il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5", ha spiegato Ilary Blasi. Mediaset in un tweet spiega che l’Isola si fa da parte per dare spazio a “una staffetta a cui teniamo tantissimo”, e che verrà lasciato lo spazio aereo libero per non disturbare i “cugini” spagnoli.

Chi fosse tentato di recarsi sull’Isola, va informato che l’arcipelago è off limit per varie ragioni: è una zona protetta, e l’accesso è consentito soltanto ai ricercatori e a chi lavora per l’Honduras Coral Reef Fund: la zona infatti è caratterizzato da una barriera corallina molto estesa e delicata.

Chi volesse continuare a seguire il reality, può comunque seguire il daytime, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.00 e alle 18.00 su Italia1, alle 16.35 su Canale5, alle 20.30 su Mediaset Extra e all’01.00 su La5. Le anticipazioni: a Playa Reunion un naufrago decide di continuare la sua esperienza in totale autonomia; a Playa Esperanza si vive le naufraghe capitanate da Elisa si svegliano con una incontenibile voglia di esplorare il territorio circostante; la pesca tuttavia è un disastro e la produzione invia un maestro per aiutare i concorrenti, a riuscire in questo compito.

Il compito di cucinare quanto pescato viene affidato a Fariba, ma i compagni non sembrano apprezzare le doti culinarie della naufraga persiana. Per Andrea è addirittura “il riso più cattivo che abbia mai mangiato nella mia vita”. Fariba chiede scusa per il fallimento ed è mortificata per l’accaduto.

