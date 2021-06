Isola dei Famosi, Mathieu rivede Beatrice: «Torni o apri una produzione di costumi lì?»

Una sorpresa inaspettata per la bellissima modella Beatrice Marchetti. Da giorni ormai non faceva altro che parlare del fidanzato Mathieu Magni e di quanto le mancasse. Ma lui è una persona riservata che refrattario alle telecamere. «Una promessa però è una promessa». Esordisce così nello studio de L'Isola dei Famosi il compagno di Beatrice, prima di partire se lo erano detti, se la modella fosse arrivata in finale lui sarebbe andato in studio, e così ha fatto.

L'incontro ha commosso tutti. Beatrice, in splendida forma non è riuscita a contenere l'emozione. «Mi dispiace averti messo in questa situazione» gli dice.

«Torni o apri la produzione di costumi li?» risate. «La vedo benissimo e sapevo ce l'avrebbe fatta, non ne avevo alcun dubbio la conosco troppo bene».

Lacrime e un «Ti amo» per Beatrice. Purtroppo l'esito del televoto ha poi decretato la sua uscita, ma Beatrice è stata una validissima naufraga.