Isola 2019, anticipazioni: due a rischio uscita oltre a Marina La Rosa e Luca Vismara

È tempo di semifinale all'’Isola dei Famosi 2019. In nomination questa sera Marina La Rosa e Luca Vismara, ma ci sono altri due naufraghi a rischio uscita. Per i naufraghi ancora in gioco è arrivato il momento della resa dei conti. Il televoto di questa settimana dell'Isola dei Famosi 2019 vede sfidarsi Marina La Rosa e il veterano delle nomination Luca Vismara. Per i bookmaker a rischio uscità è il re delle nomination Luca Vismara, mentre per Stanleybet.it Marina La Rosa dovrebbe riuscire a superare il televoto e sulla lavagna del vincente è a quota 7,00.

Jeremias Rodriguez e Soleil, sesso all'Isola dei Famosi 2019. La naufraga: «Lui ha fatto una scommessa»

Oltre a uno di loro abbandoneranno la Palapa i due naufraghi che risulteranno sconfitti dalle prove che si disputeranno durante la diretta. Aaron Nielsen, Marina La Rosa, Luca Vismara, Soleil Sorgè, Riccardo Fogli, Stefano Bettarini, Kaspar Capparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello hanno dimostrato di saper superare le avversità dell’Isola. Ma solo cinque di loro arriveranno alla finale.

I tre concorrenti eliminati raggiungeranno Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sulle spiagge dell’Isola che non c’è dove si sfideranno al televoto, solo il preferito del pubblico potrà rimanere in gioco.

Al termine della puntata due dei cinque concorrenti che riusciranno a restare a Cayo Cochinos andranno al televoto che si chiuderà lunedì 1° aprile, durante l’ultima puntata del programma, quando saranno decretati i tre super finalisti e il vincitore de l’Isola dei Famosi 2019.

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA