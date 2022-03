Isola dei Famosi, il cast cambia causa Covid: Alvin e una naufraga positivi. Ecco chi li sostuitirà

Tutto pronto per L'Isola dei Famosi, ma tutto cambia. Il reality che vedrà conduttrice di nuovo, una raggiante (nonostante i rumors di separazione "smentiti" con Francesco Totti), Ilary Blasi a pochi giorni dall'inizio viene stravolto dal Covid. Il cast era formato: naufraghi, inviato e opinionisti certi. Ma il virus fa cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato da Tv Blog, Alvin e Cicciolina sarebbero risultati positivi al Covid.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE La confessione shock di Marco Melandri TELEVISIONE Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela i retroscena TELEVISIONE Guendalina Tavassi contro gli haters: Ignoranti TELEVISIONE Gf Vip, Ilary Blasi gela Alfonso Signorini: «Basta!... TELEVISIONE Isola dei famosi, Dayane Mello in lizza per il nuovo reality?... SOCIAL Il Cantante Mascherato, Pesce rosso è Vladimir Luxuria:... QUANTO VIP! Isola dei Famosi 2022, il cast dei concorrenti: coppie di... TELEVISIONE Isola dei famosi, il cast della nuova edizione: ecco i... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Ilary Blasi scarta Alex Nuccetelli dal cast... SOCIAL Isola dei Famosi, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras:...

Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela i retroscena del reality: «Tra me e Alvin c'è un patto segreto»

Isola dei famosi, il cast a repentaglio causa Covid

«Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore. Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria, che per altro ha ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione targata Rai2 dell’Isola dei famosi, proprio condotta da Nicola Savino».

Vladimir Luxuria conferma

Questo quanto si legge sul sito. Notizia confermata da un post di Vladimir stessa. Luxuria si vede infatti su instagram mentre fa un elettrocardiogramma sotto sforzo. «Milano o Honduras????? Colpi di scena????», ecco cosa scrive l'ex deputata. Nei commenti tutti si chiedono perché l'attivista si sta preparando a partire ma i più informati rispondono che andrà per sotituire Alvin che ha il Covid. «Magari rimani lì», scherza il medico che le sta facendo la visita, ma Vladimir non ha dubbi: «No bello io ritorno qua».

Isola dei Famosi, la confessione shock di Marco Melandri: «Avevo bisogno di liberarmi da questo peso per ripartire»

Quindi Alvin verrà sostituito da Vladimir e per quanto riguarda Ilona Staller si attenderà che la naufraga si negativizzi per raggiungere i compagni d'avventura.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dopo l'arresto dell'ex marito si scaglia contro gli haters: «Non ho abbandonato i miei figli»

Errore della produzione? Spunta la naufraga segreta

Inoltre per errore sarebbe stata pubblicata la fgoto di una naufraga che doveva rimaner segreta. Qualche ora fa infatti su twitter Banijai Italia, la società di produzione de L'Isola, ha pubblicato per sbaglio una foto di Patrizia Bonetti in tenuta da naufraga, immagine che è stata poi prontamente rimossa come ha fatto notare veryinutilypeople. Sarebbe quindi la 26enne famosa per essere stata una fiamma di gianluca vacchi nonché protagonista del grande fratello la naufraga segreta.

Tegolate a parte il cast dei concorrenti divisi in due gruppi dell'Isola dei Famosi 2022 è formato. Il via al programma ci sarà lunedì 21 marzo.

Gf Vip, Ilary Blasi gela Alfonso Signorini: «Basta! Sparisci il pubblico è esasperato»

Le Coppie

Le prime saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio.

Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo

I Cugini di Campagna

Gustavo e Jeremias Rodriguez (il padre e il fratello di Belen)

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni

I singoli

Antonio Zequila

Blind

Nicolas Vaporidis

Jovana Djordjevic (moglie dell'ex calciatore Filip)

Floriana Secondi

Ilona Staller (Cicciolina)

Estefania Bernal

Roger Balduino

Marco Melandri

Roberta Morise

E aggiungiamo (non sappiamo in quale veste) Patrizia Bonetti