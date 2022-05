Isola dei Famosi 2022, Edoardo ci va giù pesante contro Vaporidis: «Mi fa disgusto, non vi fate ingannare»

Ormai l'Honduras è tutta contro Nicolas Vaporidis. Amici e nemici all'Isola dei Famosi 2022 sembrano aver trovato un unico punto d'incontro: "fuori" Vaporidis. Nessuno sopporta più l'attore e sono sempre più i naufraghi che lo considerano falso. Stasera Ilary Blasi torna per snocciolare le dinamiche dei vip e cercare di capire meglio cosa accade. Nella scorsa puntata Nicolas è stato attaccato anche dai suoi amici. E sabato c'è stato un nuovo strappo con Edoardo Tavassi. La conduttrice mostra una clip in cui sono volate parole grosse. Nicolas ormai è senza freni contro Edo: «L'unica delusione è aver creduto in un poveraccio come te, io sono ricco dentro. Fai lo show della maleducazione, dell'ignoranza, mi ha preso per il cxxo per 50 giorni»

Isola dei Famosi 2022, Nicolas viene messo all'angolo

La Blasi cerca di capire come sta vivendo tutto questo Vaporidis, che appare molto provato: «C'eravamo tanto amati, lui era la figura più vicina che avevo ad un amico, io ho rispettato le sue confidenze, lui me le ha tirate in faccia. Mi ha insultato, la sua visione è diversa da quella che mi ha fatto credere fino ad ora. Io lo so che questo è un palcoscenico, ma persone come lui lo vivono com una vetrina, io come una crescita umana. Se i microfono hanno registrato lui ha continuato a insultarmi anche mentre andava avanti la clip. So di non avere un carattere perfetto, ma almeno solo leale».

Edoardo furioso

Ma Edoardo vuole mettere in allerta tutti e aprire gli occhi ai telespettatori: «Voi a casa Nicolas non lo conoscete, è falso da morire, andava dall'altra parte a parlare male di noi. Viene da noi e parla male degli altri e questo voi non l'avete visto. Roger e Blind mi sono testimoni. Blind me l'ha giurato su Greta che lui fa così per non farsi nominare, mi fa disgusto non voglio averci a che fare»

Ma Nicolas si mostra quasi senza parole: «Io continuo a non parlare male di lui, io fuori ho una vita tu no. Mi sta dicendo le peggiori cose». Guendalina interviene per difendere il fratello: «Io sono scioccata, ha parlato male di me, di mio fratello e Carmen. A me mi detesta, ieri ha iniziato l'attacco a mio fratello solo per avergli detto ci sono i pesci butta l'amo»

L'intervento (non riuscito) di Luxuria

Prova a intervenire Vladimir Luxuria per smorzare i toni e dare un consiglio all'attore: «Sei un grande protagonista, ma cerca di ridere di più, ti servirà per sopravvivere, prendi tutto troppo sul serio». Accetta come sempre con intelligenza Vaporidis il consiglio: «È vero quello che dite, voglio arrivare a questa leggerezza ma è un percorso che sto facendo», Edoardo non si trattiene e comincia a urlare urla: «È falso non vi fate fregare vi imploro vuole fare la vittima. Ora si isolerà e dirà che siamo tutti contro lui e farà Raz Degan»