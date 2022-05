Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino come sta? Il naufrago finisce in ospedale (di nuovo): «Non riesco a camminare»

Non sono stati giorni facili per Roger Balduino a L'Isola dei Famosi 2022. Finito su Playa Sgamadissima il naufrago ha passato momenti difficili, tra il dolore alla caviglia alla fine della sua storia con Estefania Bernal i pensieri sono stati molti. Ma il modello ha trovato una soluzione alla sua solitudine: una nuova compagna. Si chiama la Cochigna ed è perfetta: non parla, non si muove e lo segue ovunque. È una noce di cocco vestita a festa.

Isola dei Famosi 2022, come sta Roger? «Distorsione e tutore». Il modello verso l'addio? Arrivano quattro nuovi naufraghi

Isola 2022, infortunio per Roger Balduino

Ma i problemi per Roger non sono finiti. La permanenza sulla nuova spiaggia è stata messa a dura prova anche dall'infortunio alla caviglia che gli ha reso i movimenti molto difficili. Qualche settimana fa Balduino dopo una prova è stato portato in ospedale in elicottero per un infortunio. Poi a distanza di qualche giorno è tornato dagli altri concorrenti, ma la caviglia fa ancora troppo male. Ilary Blasi mostra una clip riassuntiva di questi giorni e (a parte la nuova compagna) Roger non se l'è passata benissimo.

Isola dei Famosi 2022, Roger smaschera Estefania: «Ha creato la nostra storia per strategia». La reazione choc di Ilary Blasi

Il naufrago va in ospedale (di nuovo)

«Non riesco a camminare, mi dispiace tantissimo uscire così», queste le parole del naufrago di fronte al rischio eliminazione nel televoto flash con i nuovi approdati a Playa Sgamadissima, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini. Il pubblico però lo salva permettendogli di continuare la sua avventura all’Isola. Lui gioisce per pochi istanti perché poco dopo, proprio a causa del forte dolore alla caviglia, Roger è costretto a lasciare la spiaggia e recarsi in ospedale. Per ora non abbiamo ancora nessun aggiornamento, ma se la situazione non migliora la sua permanenza è a rischio.