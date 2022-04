Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti: causa da 1 mln di euro a Mediaset dopo le ustioni? Nick Luciani a rischio. Le anticipazioni

Stasera giovedì 7 aprile va in onda su Canale 5 la sesta puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi con l'aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e con Alvin inviato dall'Honduras è pronta a regalare nuove emozioni. Ieri a sorpresa c'è stata l'eliminazione di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna che appena è approdato a Cayo Cochinos ha bestemmiato in diretta. A nulla è servito il benestare del pubblico, Silvano è stato squalificato. Cosa succederà ora a Nick Luciani? Lo scopriremo stasera in diretta.

Sul caso Patrizia Bonetti era tornata, dopo settimane di silenzio, Ilary Blasi la scorsa puntata. La conduttrice aveva detto che l'ex naufraga era tornata in italia a seguito delle ustioni riportate dopo la prova del fuoco, e che avrebbe dovuto seguire delle cure. poi nulla, nessuna informazione dalla diretta interessata ne tantomeno da Mediaset. Nelle ultime ore però spunta un'indiscrezione (non confermata) di una possibile causa che l'influencer avrebbe fatto ai danni della rete di Pier Silvio Berlusconi.

Le indiscrezioni

A riportare la notizia, è stato l'investigatore social Alessandro Rosica sulle sue pagine social: «A seguito delle ustioni riportate sull’isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro!!! Inizialmente Patty era pronta a rientrare “subito fermata dal furbo fidanzato“ che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz».

Ma per ora sia Mediaset che la società di produzione Banijay pare abbiano smentito questa versione, prendendo distanza dal susseguirsi di retroscena sulla reazione della Bonetti al suo infortunio.

La fame si fa sentire

Sulle due isole intanto la fame comincia a farsi sentire, ma mentre su Playa Accopiada c'è tutto l'occorrente per pescare su Playa Sgamada la situazione è assai differente. Blind si trova infatti in un gruppo di sole donne che seppur provino a impegnarsi a cercare cibo in realtà sono più intente a prendere il sole.

Eliminazioni

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Lory Del Santo e Marco Cucolo, Ilona Staller e Roger Balduino dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori. Nuova eliminazione a Playa Sgamada: un naufrago dovrà infatti lasciare definitivamente l'Isola e tornare in Italia. Ospiti in studio l'ultimo eliminato Marco Melandri, Antonio Zequila e Veronica Rodriguez.