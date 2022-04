Isola dei Famosi 2022, Nicolas scoppia a piangere: «Mi manca una persona che ho a Londra». Chi è la misteriosa fidanzata?

Giorni difficili per Nicolas Vaporidis a L'Isola dei Famosi 2022. «Fisicamente e di conseguenza anche mentalmente non sono stato bene. Sentire che non hai forza è una cosa non facile e nuova per me». Finora Nicolas non si è mai risparmiato dalle prove settimanali, alla quotidiana sopravvivenza, ha dato tutto se stesso, ma ora dopo oltre un mese di permanenza in honduras l'ex attore non ce la fa più. Ha dovuto lasciare il gruppo per fare delle flebo.

«Questa esperienza mi ha insegnato ad apprezzare quello che prima non capivo. la privazioni mi ha fatto capire quanto devo ringraziare le persone che ho.

Finamente, da una parte, toglie la corazza: «Non vedo l'ora di rivedere una persona che sta a Londra».

È riservato Vaporidis ma l'Isola lo sta mettendo a nudo.

Il pensiero vola agli affetti

«Quest'Isola è la riproduzione della nostra vita in una versione piu' piccola. Quando torni a casa dallo stress hai i Ti amo che ti proteggono e ti danno forza e invece qui non li ho. Mi manca quel Ti amo. Non ho dato per scontato ma ho passato tanto tempo a lavorare e ho dedicato piu' tempo al lavoro piuttoto che agli affetti. Ora voglio tornare a vivere di amore».

Si commuove Nicolas e non riesce a trattenere le lacrime: «Anche gli attori hanno un'anima. Non pensavo che fosse così, se non lo vivi non lo puoi capire veramente».

Chi è la fidanzata di Nicolas

Ha sempre voluto proteggerla Nicolas, ma da quello che si apprende la fidanzata di vaporidis dovrebbe essere Giulia Brighi e stando a quanto si apprende dal web farebbe la PR.

Giulia e Nicolas si frequentano da quando l’attore ha chiuso il suo matrimonio con la speaker Giorgia Surina, con la quale si era sposato nel 2012. Si sarebbero conosciuti a Londra presso il ristorante di proprietà dell’attore tramite amici in comune e poco dopo sarebbero andati a convivere. Stando ad alcune dichiarazioni di Nicolas, la ragazza vivrebbe ancora in Gran Bretagna, ma le sue foto sui social sono tra Roma e Milano.