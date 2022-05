Isola dei Famosi 2022, incidente in diretta per Nicolas Vaporidis: «Ha dovuto abbandonare la Palapa è dal dottore»

Non c'è pace tra i naufraghi. L'Isola dei Famosi 2022 è, per dirlo alla Ilary Blasi, «un lazzaretto». tra incidenti e malori non c'è un naufrago che si "salva". Dopo le stampelle con cui abbiamo trovato Nick Luciani a inizio collegamento, ora tocca a Nicolas Vaporidis. «Nicolas se ne è andato, si è fatto male». Con queste parole Alvin interviene in un collegamento con Ilary Blasi. «Mentre camminava gli si è infilata la radice di una mangrovia sotto l'unghia». non abbiamo altre informazioni.