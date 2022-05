Isola, la mamma dei Tavassi contro Jeremias: «Edoardo mantenuto da Guendalina? È il signor Belen che fa i reality per la sorella»

Emanuela Fuin, mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi, è scesa in campo per difendere i figli protagonisti de L'Isola dei Famosi 2022. Dopo diverse avversità dovute alla separazione ora i fratelli Tavassi sono piu' legati che mai ed è un orgoglio per la madre vederli così. E per questo li difende da tutti e tutto. È scesa in campo, attraverso il settimanale Mio, per replicare alle parole dette in Honduras da Jeremias Rodriguez contro il figlio. «Edoardo gli aveva confidato che in un momento di difficoltà era stato aiutato dalla sorella e da questo è venuto fuori che lui si fa mantenere da Guenda. Non è vero: Edo ha un suo lavoro e si mantiene da solo. Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodriguez, il signor Belen. Grazie alla sorella ha fatto i reality e tutta la famiglia è venuta in Italia: credo che lui sia l’ultimo a poter giudicare».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola, il travagliato passato dei fratelli Tavassi PERSONE Isola, il difficile passato di Guendalina Tavassi PERSONE Guendalina, perché l'ex marito è finito in... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi si fa rasare a zero per... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Guendalina abbandona: «Ho questioni... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Guendalina per riabbracciare Cuore... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, tra Guendalina e Laura scatta (quasi) la...

Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi si fa rasare a zero per il gruppo: «Io non ce volevo venì». E il web lo incorona vincitore

Isola, la mamma di Edoardo e Guendalina parla della separazione

Non si è fermata a replicare solo alle "accuse" di Jeremias la signora Fuin ma ha parlato anche della sua separazione. «Guendalina fu portata via dal padre e dopo sei mesi che non avevo sue notizie un giudice decise di chiederle con chi volesse stare. Fu affidata al padre ma io la seguivo e la amavo a distanza e tra noi c’è sempre stato un forte legame. Come col fratello, visto che era stata separata anche da lui».

Isola dei Famosi 2022, il travagliato passato di Guendalina Tavassi: dal video hot alla violenza del marito arrestato

Perché Emanuela Fuin è famosa

Emanuela Fuin, ha una passato nel mondo dello spettacolo. Negli anni '80 la mamma di Guendalina Tavassi ed Edoardo è stata una delle ragazze coccodè nel programma cult di Renzo Arbore e Nino Frassica Indietro tutta. Poi altre apparizioni tv e anche il cinema. Ma alla carriera Emanuela, spiega, che ha scelto la famiglia. Ha sposato il facoltoso avvocato romano Luciano Tavassi e ha avuto due figli, Edoardo e Guendalina, avuti rispettivamente nel 1985 e nel 1986. Il matrimonio è naufragato molto presto e la Fuin svela di aver sofferto molto per la separazione e la dura lotta che ha dovuto affrontare con l'ex marito che voleva toglierle i figli.

Perché i Tavassi hanno già vinto l'Isola?

Il resto della storia ce l'hanno raccontata i naufraghi dall'Honduras tra le lacrime. Guendalina ha vissuto con il padre ed Edoardo con la madre. I due non si sono visti per anni ma da quando si sono ritrovati ora sono inseparabili. Le immagini dei due a cayo Cochinos hanno commosso gli italiani, la loro comicità è rara e la loro unione preziosa. Ecco perchè i tavassi a L'Isola hanno già vinto.