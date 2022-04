Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi rompe il silenzio su Patrizia Bonetti: «Ha abbandonato, dovrà fare delle cure»

La conferma ufficiale è arrivata da Ilary Blasi: Patrizia Bonetti ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. Nel corso della diretta della quinta puntata del reality, la conduttrice ha dato un aggiornamento lampo sulla misteriosa assenza della ormai ex naufraga. Arrivata in Honduras con Roberta Morise e Blind, l'influencer ha dovuto affrontare la prova del fuoco per aggiudicarsi la permanenza a Playa Accoppiada. Ma dopo 3.51 minuti e dopo aver perso la prova della Bonetti non c'è stata più nessuna notizia.

Solo un fugace aggiornamento la scorsa settimana fatto sempre in diretta da Ilary in cui la padrona di casa tranquillizzava i telespettatori dicendo che la ragazza era stata portata in infermeria e causa di ustioni riportate sul corpo, «ma sta bene».

Poi più nulla e i fan che avrebbero voluto più aggiornamenti si sono indispettiti. Sui social il caso era scoppiato e i follower dell'influencer erano arrivati ad accusare la produzione di aver causato loro le ustioni della ragazza per una cattiva gestione della prova.

Ieri finalmente Ilary ha rotto il silenzio. Patrizia ha lasciato il reality e si trova già in Italia: «Si sottoporrà a delle cure», ha accennato la moglie di francesco Totti. Non solo Ilary ha infine fatto sapere alla la 26enne che il programma la sta aspettando in studio, se lei vorrà presentarsi nelle prossime puntate. I fan aspettano ora i dettagli raccontati dalla diretta interessata.