Isola dei Famosi 2022, a sorpresa un videomessaggio della figlia di Guendalina: «Sono in pensiero per te, sarò sempre dalla tua parte»

Guendalina Tavassi torna a parlare di sua figlia Gaia Nicolini e del rapporto speciale che ha con la diciassettenne. «Ho dovuto annientarmi per diventare mamma avevo 17 anni. Per me è stato molto difficile essere una madre giovane. Si è sempre ribellata fino a quando una notte a 15 anni non è rinetrata, mi è preso un colpo. Poi ha deciso di andare dal padre. Ma io che avevo già passato tutto quello non ho mai voluto metterla di fronte a una scelta e le ho sempre permesso di stare con me quando voleva così come anche con il padre. Sono fiera ed orgogliosa di avere Gaia. Mia figlia è la mia vittoria».

Isola dei Famosi 2022, Guendalina e il rapporto con Gaia

Gaia è nata dalla relazione di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini; i due si sono lasciati poco dopo aver dato alla luce la piccola. Inizialmente non sono stati in buoni rapporti, ma oggi sembra che le cose fra loro siano cambiate e il merito secondo la naufraga sarebbe proprio della figlia. «Ho perso la mia adolescenza per stare appresso a lei, io non mi rimprovero nulla perché ho rinunciato a tutto per l'amore della mia vita. Gaia è stupenda è bellissima è molto piu' bella di me ma mi assomiglia caratterialmente. Spero che ha capito che deve affrontare i suoi problemi insieme a me. Lei è il mio orgoglio è lei che mi da la forza per andare avanti». Parole commosse di una mamma che partono dal cuore quelle che Guendalina rivela a Ilary Blasi. Ma stasera per la tavassi c'è una sorpresa: un videoclip proprio di Gaia.

La sorpresa

«Ciao mamma ti seguo sempre sei bellissima. Sei sempre stata piu' di una mamma. Ne abbiamo passate tante insieme e ho sofferto molto per la nostra separazione ma ora ci siamo ritrovate e tutto passa. Sono in pensiero per te, vorrei vederti sempre felice. Ti amo tanto e mi manchi sarò sempre dalla tua parte». La naufraga non riesce a trattenere le lacrime: «Mi manchi tanto, grazie amore mio, sei bellissima - poi si rivolge alla conduttrice - Lei è cresciuta con tanti problemi, la separazione, tutto quello che abbiamo dovuto affrontare dopo, eravamo da sole, io ero troppo giovane, per me lei è perfetta».