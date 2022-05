Isola dei Famosi 2022, Guendalina per riabbracciare Cuore (Federico Perna) taglia i capelli: il web esplode

Su L'Isola dei Famosi 2022 tutto può cambiare ma non il Cuore di Guendalina Tavassi. Cuore, ha un nome e cognome e si chiama Federico Perna ed è il fidanzato della naufraga. Finora le clip in cui i due si gridavano amore eterno (una dall'Honduras e l'altro da Milano) rimarranno nella storia del reality di canale 5. Ma stasera c'è una sorpresa per l'ex gieffina: Cuore è lì per lei. Ma il regalo ha un costo: la Tavassi dovrà tagliare i capelli per poter sapere di cosa si tratta. Dopo vari isterismi Guenda si fa tagliare la chioma dal fratello Edoardo e poi apre la tenda dietro cui si cela la sorpresa. «Ci sta il cartonato là dietro vero?», Edo non smette di far battute neanche dopo che appare un televisore, «Mo je' dice che non vole sta coì lei se se taja i capelli»

Isola dei Famosi 2022, i fratelli Tavassi “crollano” in diretta: «Non siamo cresciuti insieme. Il giudice ci ha diviso a 5 anni»

Isola dei Famosi, Guendalina ci da un taglio

Il web esplode, come darghli torto. E se c'è chi paragona Edoardo Tavassi a Edward mani di forbice, c'è chi ripropone le clip piu' divertenti del momento: «A Guendalì tanto ormai sei un cesso quindi dobbiamo continuare»

La sorpresa di Cuore

«Non sai quanto mi manchi. Oggi vorrei regalarti 56 rose rosse una per ogni giorno che non ci siamo visti, ma qui in honduras non ci sono quindi girati». Ilary spiega a guenda cosa sta succedendo: «Guarda l'elicottero, sai chi c'è sopra?», «Il parrucchiere....» non riesce a fermarsi Luxuria. «Guendalina c'è Cuore là sopra». Lei si sta per sentire male. «Grazie mi sento male è la cosa più bella che potesse accadermi»

Federico arriva dopo il lancio dall'elicottero e la nuotata sulla spiaggia e i due si tuffano uno nell'altro. Sono bellissimi e anche Ilary ha difficoltà a dividerli. «Vi lascio un po' da soli perché siete troppo belli»

La loro storia

Una storia d’amore nata circa un anno fa e che Guendalina ha vissuto inizialmente in modo riservato per poi ufficializzare il tutto. Dovendo scegliere una persona che la supporti durante tutta l’avventura in Honduras, la Tavassi ha scelto proprio il fidanzato che, questa sera, potrebbe essere a pochi metri da lei per una sorpresa speciale.