Isola dei Famosi 2022, Guendalina non fa la prova di apnea: «L'altra volta ci ho rimesso una protesi»

All'Isola dei Famosi 2022 tutto cambia. Questa sera tutti i naufraghi sono a rischio eliminazione. Carmen, leader in carica, divide i naufraghi in due squadre per la prova apnea. Chi vince è immune. Dopo vari teatrini di Carmen Di Pietro che non aveva capito bene il suo ruolo, i due team sono composti. Ma tre naufraghi si ritirano: Lory , Nicolas e Guendalina non possono partecipare perchè infortunati. Almeno questi gli aggiornamenti di Alvin dallHonduras. E mai come questo anno l'infermeria di Cayo Cochinos è veramente strapiena di "pazienti".

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, stasera la verità: chi... SOCIAL Guendalina Tavassi, l'ex marito è uscito dal carcere L'INDISCREZIONE Isola dei Famosi 2022, «c'è un chirurgo che fa... PERSONE Ilona Staller, la confessione choc: «Ero una spia per... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi cade in diretta dallo... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, incidente in diretta per Nicolas...

Guendalina Tavassi, l'ex marito (Umberto D'Aponte) è uscito dal carcere. Parla la sorella di lui: «Ho paura a dirlo ma sono felice»

Isola dei Famosi 2022, la rivelazione di Guendalina

Di Nicolas e Lory però le motivazioni si sanno quella di Guendalina Tavassi ci è ignota, anzi ci era ignota perché ce lo spiega lei stessa in diretta rispondendo alle spiegazioni che ha chiesto Ilary. «Perchè l'altra volta ci ho rimesso una protesi» ride la tavassi mentre Alvin diventa ancora piu' rosso sul volto (di quanto già non fosse a inizio puntata). La Blasi chiede informazioni ulteriori perché non capisce cosa c'entra la protesi al seno con una prova di apnea, ma l'inviato interrome le due donne dicendo in maniera secca: «Il medico ha detto che non può fare la prova, ci dobbiamo fidare».

Isola dei Famosi 2022, «c'è un chirurgo che fa il botulino ai naufraghi»: ecco chi ne avrebbe approfittato. L'indiscrezione dell'esperta

Cosa è successo

La sorella di Edoardo qualche settimana fa infatti finì dal dottore ma non ci furono mai spiegate le motivazioni reali. Quello che è trapelato, da indiscrezioni non confermate, è che la forte perdita di peso e lo sforzo eseguito durante le prove per diventare leader, abbiano portato problemi anche alle protesi del seno. Cosa già successa quest’anno ad un’altra naufraga Jovana Djordjevic che ha avuto dei danni nei punti di sutura non tolti nella protesi mammaria.