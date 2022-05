Isola dei Famosi 2022, arriva Fabrizia Santarelli: ecco chi è la Bonas con laurea da 110 e lode. Il faccia a faccia tra Roger e Beatriz (la ex)

Pronti per la tedicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin (in Honduras) e Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti sono pronti a commentare l'avventura dei naufraghi. Chi verrà eliminato? Uno tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Un'eliminazione definitiva, invece, avverrà proprio a Playa Sgamada: chi dovrà tornare in Italia tra Ilona Staller, Licia Nunez e Lory Del Santo? A deciderlo sarà il voto dei telespettatori

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola, Fabrizia Santarelli arriva in Honduras LA RISPOSTA Isola, Alvin zittisce (due volte) Ilary Blasi TELEVISIONE Isola, malore in diretta per Laura Maddaloni TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Guendalina piange per la mamma:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Nicolas scoppia a piangere: «Mi... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Licia e la dedica d'amore che spiazza... SOCIAL Eva Henger, il messaggio del marito dalla terapia intensiva:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Beatriz (in Honduras) chiude con il suo... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Laura attacca Guendalina sulla... PERSONE Eva Henger come sta? «Viva per la cintura». La... ISOLA DEI FAMOSI Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e la gaffe esilarante sui... TELEVISIONE Isola dei famosi, Ilary Blasi bocciata da un'ex concorrente...

Isola, Alvin zittisce (due volte) Ilary Blasi: «Fammi fare il mio lavoro». Cos'è successo

Isola dei Famosi 2022, il faccia a faccia tra Roger e Beatriz

L'attenzione stasera però è tutta puntata sul confronto tra Roger Balduino e la sua ex Beatriz Marino. Il modello, che ora vive serenamente una storia d'amore con la naufraga Estefania Bernal, non sa infatti che la sua ex è giò in Honduras pronta per un faccia a faccia. Nella scorsa puntata al naufrago è stata intanto letta una lettera in diretta in cui Beatriz si diceva dispiaciuta e delusa del suo atteggiamento: «Ciao Roger sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia quando mi hai detto qualsiasi cosa succederà ci sarò. Abbiamo vissuto cose importanti come quando sei venuta a casa mia a San Paolo, quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma e tuo figlio. Il primo compleanno festeggiato insime, il primo Capodanno a Rio, il nostro primo S. Valentino. Invece dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per me e la nostra storia. Per me finisce qui e non cercarmi più una volta che torni in Italia». Non ha battuto ciglio il modello: «La nostra storia è stata bellissima, ma io l’ho lasciata perché non provavo più quello che provavo all’inizio». Un colpo al cuore queste parole per Beatriz: «Non ho mai conosciuto una persona bugiarda come lui. È incredibile quello che ha detto. Non sono innamorata, come posso essere innamorata di una persona che dice queste cose?» Stasera il chiarimento.

Isola dei Famosi 2022, malore in diretta per Laura Maddaloni: la naufraga allontanata dalla Palapa

Fabrizia Santarelli è la nuova naufraga

La famiglia si allarga e Fabrizia Santarelli è pronta per sbarcare in Honduras e unirsi agli altri naufraghi. Lunghi capelli castani, sorriso accattivante e una parlantina niente male. Fabrizia è una bellezza mediterranea prorompente, che ha collaborato con i più importanti brand di moda ma i telespettatori l'hanno conosciuta nei panni di Bona Sorte (la Bonas per capirci) ad Avanti un altro. Il 2021, però, è stato un anno ancor più fortunato per la giovane modella, scelta per un piccolo ruolo nella miniserie di Mediaset Storia di una famiglia perbene, dove ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Simona Cavallari e Giuseppe Zeno.

L'annuncio

«C'è posta per voi anche questa sera, è il secondo appuntamento della vostra rubrica Pesci scapoloni. C'è una nuova candidata che ci ha scritto e che vorrebbe raggiungervi».Con questo messaggio la Blasi la scorsa puntata ha avvisato Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni che è in arrivo un'altra bellissima naufraga, single, che potrebbe far perdere la testa a qualcuno. «Presto sarò una vostra compagna di avventure all'Isola - ha detto la Santarelli in una clip - Sono single da un po' e i tramonti mi aiuteranno a lasciare il cuore».

Isola dei Famosi 2022, Guendalina piange per la mamma: «L'ho fatta soffrire quando ho scelto di vivere con papà»

Ecco chi è

Ecco anche nella clip la descrizione dell'uomo ideale: «Deve essere senz'altro colto e intellligente, data la mia laurea 110 e lode in Giurisprudenza». Ma non deve demordere il fratello di Guendalina: «Ho un grande debole per l'accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia». Fabrizia si definisce «romantica», pertanto il suo partner ideale la deve «portare a vedere i tramonti, scrivere il suo nome sulla sabbia e cantare le canzoni di Claudio Baglioni». In Honduras stanno ripassando già i testi.