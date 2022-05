Isola dei Famosi 2022, Clemente e Laura «cognugi complotto»? Luxuria mette in guardia i naufraghi: «Attenzione al gatto e la volpe»

In Playa la temperatura si accende quando la fazione contraria accusa Nicolas Vaporidis di fare il doppio gioco. A L'Isola dei Famosi 2022 le temperature sono bollenti. «A noi ci dice una cosa contro Guendalina e poi quando arriva lei cambia idea», Estefania Bernal è dura. «Nicolas è stato smascherato perchè lui viene di qua parla male di Guedalina per farla votare da lui e così lui ne esce pulito», Laura Maddaloni di fronte alle discussioni non si tira mai indietro. «Io non sono certa che Nicolas dica la verità, ma la pulce nell'orecchio chi me la sta mettendo? Laura e Clemente che amano le discussioni. Vogliono fare fuori Nicolas. Sono falsi, ora anche io farò finta di essere amica loro»

Isola dei Famosi 2022, Luxuria difende Alessandro e affonda Clemente Russo: «Tu non sei portavoce del popolo italiano»

Isola dei famosi 2022, Clemente e Laura complottisti?

I «cognugi complotto saranno smascherati» parola della Tavassi.

«Nicolas si vede che tu a casa non hai niente, resta qui che è l'unica cosa che hai».

«Con Alessandro e con me hanno fatto lo stesso gioco manipolatorio. Io a guendalina ho detto tutto. Io ci sono rimasto male perché avevo stima di loro ma di sportivo non hanno nulla».

Vladimir Luxuria anche stavolta sentenzia: «Attenzione al gatto e la volpe. A me chi vuole far litigare chi va d'accordo mi mette tristezza»