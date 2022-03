Isola dei Famosi 2022, la scelta di Ilona Staller: eliminati e nuovi naufraghi. Le anticipazioni

Torna per il terzo appuntamento de L'Isola dei Famosi 2022. Il reality condotto da Ilary Blasi con l'aiuto di Nicola Savino e Vladimir Luxuria è pronto a regalare nuove emozioni a partire dalle 21.40 su Canale 5. ll maltempo ha messo a dura prova i naufraghi che nei giorni scorsi sono stati costretti a lasciare temporaneamente l’'Isola, ma ora sembra tornato il sereno a Cayo Cochino e i concorrenti sono tornati alle loro palme.

Isola dei Famosi 2022, ecco chi entra stasera

Ma i naufraghi devono essere pronti a un'altra tempesta perché stasera entreranno nuovi concorrenti a ribaltare gli equilibri, che già a fatica stanno cercando. Secondo le anticipazioni dell'Isola dei Famosi di oggi, tali nuovi vip pronti a sbarcare in Honduras ci sono Guendalina Tavassi, influencer di successo, e suo fratello Edoardo, ex fidanzato della comica Diana Del Bufalo. Vedremo se riusciranno a farsi apprezzare subito o se invece incontreranno problemi con chi è già sull'Isola da una settimana. embra impossibile, ma le soprese non sono ancora finite. Nel cast ufficiale dell'edizione di quest'anno dell'Isola dei Famosi ci sono anche i Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti. Attesi la scorsa settimana, forse il loro approdo sull'Isola avverrà questa sera. Infine, potrebbe arrivare anche Marco Senise, la storica spalla di Rita Dalla Chiesa a Forum. Tale anticipazione è stata rivelata dal direttore di Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti.

Le coppie in nomination

Come già scritto le dinamiche sono precarie a Cayo Cochino e stasera Ilary Blasi affronterà le questioni che stanno accendendo l'isola.

Inoltre ci sarà il tanto temuto televoto. Due sono le coppie finite sulla lista nera. Si tratta di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, assieme ad Antonio Zequila e Floriana Secondi. I primi sono andati in nomination per colpa di Carmen, che pare proprio non riesca ad andar daccordo con quasi nessun naufrago. Per quanto riguarda i secondi, sono stati "pugnalati" dagli eliminati della scorsa puntata, che gli hanno mandati in nomination. Non sappiamo chi lascerà l'isola, ma facendo un giro in rete possiamo notare che Carmen non piace al pubblico e dunque potrebbe essere punita. Al contrario, suo figlio Alessandro piace. Quindi potrebbero uscire Zequila e Floriana e se questo accadesse sarebbe per colpa del carattere fumantino dell'ex gieffina.

Infine, Ilona Staller-Cicciolina tornerà su Playa Accoppiada dopo l'eliminazione della scorsa settimana. Quale naufrago sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara?