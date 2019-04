Isola dei famosi 2019: trionfa Marco Maddaloni, Marina La Rosa al secondo posto

Con il 61% delle preferenze Marco Maddaloni è il vincitore della quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi: «La mia vittoria voglio dedicarla anche a Ghezzal» che non è presente in studio, urla Maddaloni. Marina La Rosa al secondo posto.

Dopo Pechino Express Maddaloni si aggiudica un altro reality, ma soprattutto conquista il cuore degli italiani con la sua proposta di matrimonio alla compagna Romina. Terzo classificato Luca Vismara, poi Sarah Altobello e Aaron Nielsen.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, LA CRONACA DELLA FINALE

01.01 Entra la busta. Vince l'Isola dei Famosi 2019 Marco Maddaloni con il 61%, Marina la Rosa seconda classificata.

00.43 Sorpresa anche per Marina La Rosa, per lei c'è il marito e un video dei suoi bimbi: «Mi si è aperto un mondo difficile da spiegare, fatto di persone - racconta Marina - Luca è stato un piccolo tesoro, mi ha capito, anche vedendo la mia corazza. Spesso le persone non hanno voglia di andare oltre. Sono stati anni divertenti, ma non è stato semplice accettare che la gente possa vederti per quello che non sei. Partecipare all'Isola significava anche dare un racconto diverso di me».

00.30 Maddaloni riceve prima la sorpresa della sorella, poi quella del padre. «Sull'Isola ho iniziato a fare una cosa, io e mia moglie non ci siamo mai veramente sposati, siamo fidanzato da dieci anni e vorrei che mi sposassi il 14 luglio». Tutti in lacrime.

00.15 In attesa di conoscere il finalista, quattro chiacchiere con Alvin.

23.52 Si apre ufficialmente l'ultimo televoto.

23.27 La seconda eliminata di questa finale è Sarah Altobello. Best moment per lei.

23.18 Naufraghi alla prova apnea. Vince Marco. Maddaloni è il primo finalista. Si apre televoto lampo tra Luca Vismara e Marina La Rosa.

23.00 In studio Aaron Nielsen il primo eliminato di questa finale.

22.32 Prova immunità per i naufraghi, chi vince può mandare due concorrenti al televoto. Vince Luca e si apre televoto lampo tra Sarah e Marco.

22.24 E' il momento di Riccardo Fogli. «La mia Isola finisce qui, ma nel mio cuore non finirà mai, perché la porterò con me per sempre. Ho fatto tutto quello che potevo fare​. Peso esattamente come quanto 51 anni fa cantavo Piccola Ketty. SOno fragile e il pianto in gola. Mia moglie mi ha trasmesso la passione per l'Isola, insieme vedevamo tante puntate, quest'anno in tour con Facchinetti qualcuno ci ha detto sareste fantastici sull'Isola, Facchinetti ha fatto il gesto dell'ombrello e poi ha detto Riky è Tarzan deve andare».

22.00 I naufraghi vedono per la prima volta le immagini della loro esperienza sull'Isola.



21.56 Chiuso ufficialmente il televoto. Pubblicità.

21.49 In nomination ci sono Aaron e Sarah. Clip della loro settimana.

21.46 Problemi con il microfono della Marcuzzi mentre i naufraghi sono arrivati a Milano 2.

21.41 Si parte con la clip dell'addio all'Isola dei concorrenti, tutti i naufraghi in lacrime. ​

I cinque semifinalisti sono ormai rientrati in Itali e questa sera durante la diretta dell'Isola scopriremo chi vincerà l'ambitissima finale. Nel dare l'ultimo saluto all'Isola in molti si sono commossi arrivando fino alle lacrime come ad esempio Marina La Rosa che ha confessato: «Q​uesta è stata un’esperienza fortissima, iniziata per noi più di 70 giorni fa. Un’eternità, per me. Adesso giungere alla fine è emozionante. Ho dato davvero tanto».

Ultimo aggiornamento: 2 Aprile, 10:19

