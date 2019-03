Riccardo Fogli, lo sfogo di Gabriele Parpiglia: «Ecco chi ha deciso il video di Corona»

Gabriele Parpiglia, tra gli autori dell'Isola dei Famosi, si sfoga su Instagram dopo giorni di accuse e critiche. Mediaset ha annunciato la rimozione del capoprogetto e di alcuni autori, anche uno degli sponsor ha rescisso il contratto, ma il giornalista, amico di Fabrizio Corona, racconta come sono andate le cose riguardo al famoso video di Corona contro Riccardo Fogli.

Riccardo Fogli, Corona: «Ho toccato il fondo. Marcuzzi? Ha l'obbligo di schierarsi»

Il presunto amante della moglie Celli accusa: «Noi usati per gli ascolti»

«Non è stata mia l'idea di uno scontro Corona-Fogli - spiega - non ho scelto io le modalità con cui il video è stato girato. L’idea di avere Corona vs Fogli è partita FORTEMENTE solo da due singole persone. E tutti sanno come è andata. E per tutti intendo le persone per cui lavoro. Quel filmato è stato visionato da chi aveva un ruolo di grado più alto rispetto me. E ovviamente io non ho alcun potere di decidere che cosa mandare in onda o meno (come voi da casa ho visto quel filmato in onda, in diretta tv). Chiaro o no! In questi giorni ho percepito ostilità nei miei confronti per una situazione dove, chiunque, sapeva e sa quale fosse stato il mio ruolo. Detto ciò al momento ci stiamo chiarendo tra le parti. E se oggi, stasera, domani mattina dovesse finire il rapporto di collaborazione con il programma, me ne farò una ragione anche se ... non ha una ragione. Ps: mi sento in nomination 😂e a questo punto non vedo l’ora di lasciare l’Honduras».

