Isola De Famosi 2019, Alessia Marcuzzi contro John Vitale dopo gli insulti a Barbara D'Urso: «Dovresti essere eliminato»

Nella seconda puntata dell'Isola Dei Famosi 2019 in onda questa sera, Alessia Marcuzzi ha deciso di affrontare a muso duro uno dei concorrenti non famosi, John Vitale, a proposito degli insulti che quest'ultimo ha scritto circa un anno fa sui suoi social rivolti a Barbara D'Urso. La presentatrice sembra irremovibile e ne chiede l'eliminazione.

Durante la diretta la Marcuzzi chiama John e gli mostra i messaggi sui social che in passato ha scritto contro la D'Urso. «Non solo sono state fatte delle offese ad una collega, Barbara D'Urso ma ad una donna - lo rimprovera Alessia - Hai scritto sui tuoi social delle cose pesantissime nei confronti di una donna e la cosa che mi fa arrabbiare è che questi leoni da tastiera scrivono cose indicibili sui social e, poi, da vicino, grandi ovazioni e la trovo una cosa riprovevole. Queste cose che hai scritto sono gravissime. Questo è cyberbullismo. Che esempio diamo ai giovani?

Questo linguaggio fa soffrire le persone. Tu hai scritto delle cose pesantissime, volgari. Mi vergogno di rileggerle per quello che c'è scritto è troppo volgare da dire a chiunque».



John si scusa sia con la D'Urso che con tutte le donne: «ho fatto una cazzata. Chiedo scusa a tutti.Non ricordo l'argomento ma non è bullismo».

«Se fosse per me dovresti essere eliminato dalla trasmissione» sbotta Alessia.

«Tu non sei un leone da tastiera, sei un imbecille» sentenza Alda D'Eusanio.

Il verdetto è affidato nelle mani del pubblico che tramite televoto sceglieranno chi dei non famosi - Alice, Giorgia, John e Yuri diventerà naufrago ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 23:47

