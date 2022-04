Isola 2022, il cachet dei naufraghi: ecco quanto guadagnano

L'Isola dei Famosi è sicuramente uno dei reality più difficili. I naufraghi che approdano sull'isola affrontano un'avventura che, di certo, non è una passeggiata. La convivenza forzata in condizioni estreme porta a scontri e battibecchi furiosi e la fame peggiora giorno dopo giorno le condizioni dei concorrenti in gioco. Ma una domanda, ogni anno, si ripropone con insistenza: quanto guadagnano i naufraghi? Il chachet dei concorrenti è da capogiro e, allora, anche la fame e le fatiche potrebbero passare in secondo piano.

APPROFONDIMENTI IL POST SOCIAL Fedez, la cicatrice dopo la visita di controllo: «Non... CONFIDENZE INTIME Isola 2022, Lory Del Santo e le confessioni hot su Marco Cucolo:... ISOLA DEI FAMOSI Isola dei Famosi, momento hot in diretta: cosa ha fatto Roger... LA RIVELAZIONE Isola, Clarissa Selassié: «Lulù tra i...

Isola dei Famosi 2022, la prima parola dei Cugini di Campagna è una bestemmia: ma il web perdona Silvano Michetti

La 16sima edizione dell’Isola dei Famosi sembra aver ottenuto il successo desiderato. Dopo l'entusiasmante esperienza del Grande Fratello Vip che ha tenuto incollati milioni di italiani ai televisori, ecco che lo show condotto da Ilary Blasi non sta deludendo le aspettative. I fan del reality sembrano essere entusiasti dello show di Canale 5 e, ogni puntata, gli ascolti aumentano sempre di più.

Ma a ogni reality, la curiosità su quanto guadagnino i concorrenti è sempre più palpabile. Stando ad alcune indiscrezioni, la produzione pagherebbe tra i 5 e i 10mila euro a concorrente e tra i più "costosi" ci sarebbero Lory Del Santo, Cicciolina e Marco Melandri, già di ritorno dall'Honduras.

Certo il compenso poi potrebbe variare anche in base alla permanenza dei naufraghi nel gioco, penalizzando chi è costretto a ritirarsi prima come Patrizia Bonetti, che ha riportato ustioni a causa della prova del fuoco e ha lasciato la trasmissione, o anche chi decide di ritirarsi per proprio volere che in questo caso potrebbe andare incontro ad una penale.

Niente a che vedere con il cachet faraonico destinato a Ilary Blasi. La conduttrice e padrona di casa dell'Isola lo scorso anno si portava a casa, dopo ogni puntata, 50mila euro. Quest'anno ancora non sono trapelate indiscrezioni sul suo cachet. Chissà se la bella Ilary abbia chiesto di un ritocchino dell'ingaggio al rialzo...