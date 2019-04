Elisa Isoardi alla conduzione de "La vita in diretta"? «Vi racconto la verità»

«Ho messo le basi per il futuro e di sicuro non ho nessuna voglia di lasciare un programma in evoluzione che già mi era piaciuto anni, la prima volta che l'ho condotto, e mi piace ancora di più adesso che lo sento calzare a pennello». Elisa Isoardi in un'intervista esclusiva all'Adnkronos della stagione televisiva in corso e smentisce le indiscrezioni che la vorrebbero 'in corsata per passare alla conduzione di' La Vita in Direttà nella prossima stagione.

«A dire la verità, tutto è nato da una mia risposta ad una domanda generica in cui erano citati diversi programmi: ho detto che toccato quasi tutti i punti del palinsesto, mi mancava solo 'La Vita in Direttà ed altri tre o quattro programmi per chiudere il cerchio. Era una battuta la mia!».

Lasciando da parte notizie e pettegolezzi social sulla sua vita privata, che imperversano dopo la fine della sua relazione con Matteo Salvini e le foto che la ritraggono con il produttore Alessandro Di Paolo, Isoardisottolinea: «Mi ritengo una persona responsabile, con la 'Prova del Cuocò non è scherza: è uno dei programmi di punta di Rai1, un programma impegnativo ma ho accettato la scommessa ed ho tutta l'intenzione di vincere se l'azienda mi vorrà, anche il prossimo anno!», ribadisce.

Sottolineando però che, come la Rai, è pronta a intraprendere nuove avventure televisive: «Non mi sono mai tirata indietro di fronte a una nuova situazione e dovessi trovarmene di fronte, di certo le accetterò ...». Quanto all'andamento della trasmissione, che non ha ancora raggiunto in questa stagione i livelli d'ascolto toccati con la guida di Antonella Clerici, Isoardi spiega: «A sette mesi di questa stagione diciannovesima si può provare un tracciare un bilancio parziale. In 148 puntate e 296 ore di diretta si sono alternati quasi cento cuochi che hanno preparato oltre mille ricette. Sono numeri esorbitanti, io ed i miei autori abbiamo lavorato in modo per portare avanti ciò che di bello già c'è, cercando di adattare il programma alla mia personalità. Questa nuovà veste sta conquistando giorno dopo giorno anche io telespettatori giustamente affezionati alla conduzione di Antonella. I numeri parlano, siamo vicini all'obiettivo richiesti dalla rete e contiamo molto sui prossimi mesi della stagione per raccogliere i frutti di tutto il nuovo che abbiamo seminato».

All'indomani della finale di 'Masterchef',Isoardi La prova del Cuoco in un panorama della cucina in tv è sempre più competitiva, tra cucina e show televisivo, come Food Network. «La prova del Cuoco - rivendica la conduttrice - è stato il primo e unico programma di cucina in diretta della storia della televisione. Il successo della ricerca è sempre l'unico spettacolo di cucina, in cui i piatti vengono cucinati in modo espresso. Questo è il nostro punto di forza che ci rende unici. Nonostante sia rischioso, fa diventare la trasmissione più vera e autentica rispetto a tutti gli altri programmi di cucina che sono registrati e montati», scandisce.

Poi confessa che tra i motivi che la legano a 'La prova del Cuoco ha anche il suo rapporto con la cucina: «Cucinare mi è sempre piaciuto e avere la fortuna di avere ogni giorno dei maestri d'eccezione che mentre facciamo spettacolo mi insegnano tanto tanto. Da buona allieva, mi esercito con gli amici che invito a casa. Gli propongo sempre i piatti che ho appena imparato a una tariffa dallo chef della Prova del Cuoco. I miei 'giudicì sono loro. E, in effetti, non dovrei dirlo io, ma gira voce tra i miei amici che sono migliorata», conclude sorridendo.

