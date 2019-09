Elisa Isoardi, riparte La Prova del Cuoco: «Abbiamo rotto il ghiaccio» E cita Antonella Clerici

Buona la prima. Elisa Isoardi festeggia sui social la prima puntata della nuova stagione de "La Prova del Cuoco", andata in onda oggi 9 settembre su Rai1: «Ed eccomi qua, la prima puntata è andata in forma super ridotta, tuttavia abbiamo rotto il ghiaccio e di ghiaccio in studio non ce ne è neanche un po’! Solo calore, allegria ed entusiasmo per festeggiare la cucina italiana!».

Nonostante sia già da un anno al timone del cooking show in salsa Rai, la Isoardi non dimentica chi ha guidato il programma prima di lei: «Mando un bacio ad Antonella Clerici mamma del programma per diciannove anni, grazie sempre di tutto! Grazie a voi per l’affetto di sempre».