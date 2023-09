Isabella e Manuel, da Temptation Island a Verissimo: chi è la coppia di Milano ospite di Silvia Toffanin

In occasione della nuova puntata di «Verissimo», Silvia Toffanin ha intervistato su Canale 5 Isabella Recalcati e Manuel Marascio, concorrenti dell'edizione 2023 di Temptation Island.

L'intervista

Nel salotto di Silvia Toffanin, Isabella e Manuel si sono raccontati, parlando della loro storia d'amore e delle difficoltà della loro relazione. Entrambi milanesi, i due vengono però da contesti opposti. Laureata in Relazioni Pubbliche e Comunicazione di Impresa, Isabella lavora ora come organizzatrice di eventi, mentre Manuel fa il tranviere e studia per diventare istruttore di scuola guida.

Un fatto, questo, che più volte ha messo in difficoltà Manuel, che si è sentito sminuito per il suo lavoro e per il suo stile di vita semplice.

«Isa mia, sai che sono molto timido, ma volevo comunque dirti due cose. Volevo ringraziarti qui davanti a tutti perché se le cose stanno migliorando e se esce fuori la parte migliore di me è solo grazie a te. Tu sei la creatura più dolce che abbia mai incontrato. Sei la persona che vorrei al mio fianco tutte le mattine quando mi sveglio. Ti desidero accanto a me nella mia quotidianità. Amo quando ti prendi cura di me e quando sei un pochino gelosa, ma non devi esserlo perché io non vedo altro che te».