Irama e Rkomi a "Celebrity Hunted": «Arroganti in buona fede, ci siamo divertiti a provocare»

Giovedì 24 Novembre 2022, 13:41

Anche la musica corre – eccome, se corre – a ‘Celebrity Hunted - Caccia all’uomo’, il reality thriller Original Italiano prodotto da Endemol Shine Italy. La terza stagione dello show in esclusiva su Prime Video vede tra i fuggitivi due dei protagonisti della scena italiana, Irama e Rkomi. Sei gli episodi totali, nei quali i due artisti si mettono alla prova, con una buona di divertimento, nei panni di ricercati. “Siamo due persone aperte alle nuove esperienze quindi è stato bello, per noi, buttarsi in qualcosa di diverso – ci confermano. “Non c’è stato bisogno di convincerci. Quando ci hanno proposto il programma, ci ha entusiasmato il fatto che fossimo insieme anche perché ci conoscevamo già. Artisticamente, poi, siamo vicini e quindi è stata una cosa molto naturale per noi, siamo due che si buttano”. Ufficio Stampa Golin

