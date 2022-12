Io sono Babbo Natale, stasera in tv su Rai 1 l'ultimo "regalo" di Gigi Proietti prima di morire: cast e trama del film con Marco Giallini

Stasera in tv, sabato 24 dicembre, alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Io sono Babbo Natale la commedia diretto da Edoardo Falcone, con Marco Giallini e Gigi Proietti. Questo film è il testamento cinematografico di Proietti, la conclusione della carriera sul grande schermo. Il film infatti è uscito il 3 novembre 2021, a un anno dalla morte dell'attore.

Io sono Babbo Natale, stasera in tv: la trama

La trama - Ettore, appena uscito di prigione per aver commesso una rapina insieme ad altri uomini, non vede altra soluzione che continuare a condurre una vita ll'insegna dell'illegalità: egli non ha più una compagna e non ha mai conosciuto la figlia avuta con quest'ultima. Durante un furto all'interno di una semplice abitazion, Ettore viene scoperto dal proprietario, un certo Nicola che afferma di essere Babbo Natale.

Il cast

Il cast del film Io sono Babbo Natale è composto da Marco Giallini, nel ruolo di Ettore Magni/Babbo Natale; Gigi Proietti, nel ruolo di Nicola Natalizi; Barbara Ronchi, nel ruolo di Laura; Alice Adamu, nel ruolo di Alice; Antonio Gerardi, nel ruolo di Mauro; Daniele Pecci, nel ruolo di Luciano; Natalia Magni, nel ruolo di un’infermiera del Triage; Giorgia Salari, nel ruolo di Stefania; Simone Colombari, nel ruolo di Walter; Lorenzo Gioielli, nel ruolo del direttore del carcere; Fabrizio Giannini, nel ruolo di Pablo; Massimo Vanni, nel ruolo di Nanni; Gianni Franco, nel ruolo del padre di Luciano; Lucia Batassa, nel ruolo della madre di Luciano e Stefano Scandaletti, nel ruolo dell’ortopedico.