Interrante, Canessa e De André: triangolo amoroso al Grande Fratello. Spunta un tradimento...

È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè. A Domenica Live da Barbara D'Urso, a parlare dello “scontro” al reality è Daniele Interrante, ex di entrambe.

«Io e Francesca ci siamo lasciati malissimo - commenta - ma io le vorrò sempre bene. La passione travolgente che era nata tra noi, ora la vedo negli occhi di Francesca quando guarda Gennarino».



Francesca però è fidanzata. E qui si comincia a parlare di un possibile tradimento. Il fidanzato infatti è stato visto a passeggio con, prorompente influencer. I due sarebbero stati pararazzati. La frequentazione andrebbe già avanti da due settimane e la coppia sarebbe stata insieme nella casa di Francesca De Andrè.«Glielo devo dire?», domandaDaniele Interrante si offre di portare lui la notizia.

E la conduttrice rilancia, proponendogli di entrare nella Casa per fare pace con Guendalina e Francesca.

«Francesca piangerà quando le dirai di questa relazione del fidanzato, ci starà malissimo - conclude Interrante - Se mi fai entrare, non posso non dire lo schifo che hanno fatto e detto delle persone che conosco da 15 anni».

