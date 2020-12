Flavio Insinna, frasi contro la caccia. Federcaccia vuole denunciarlo: «Non guardate più L'Eredità»

Flavio Insinna nel mirino di Federcaccia. Massimo Buconi, il presidente, ha scritto al Direttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per denunciare le frasi del conduttore de L'Eredità contro la caccia.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Portogallo sotto choc, massacrati 540 cervi e cinghiali: 16... ANIMALI Capodoglio di 12 metri trovato morto nel porticciolo: mistero vicino... LE FOTO Coronavirus, la rivincita della natura: leoni marini, puma, cervi e... CINA Covid, la denuncia: «Nei mercati degli animali in Cina continua...

La caccia è un inutile atto di crudeltà. Non uno sport. E gli animali difesi da @insinnaflavio non possono scrivere ai vertici #Rai. Ma possiamo difenderli noi, insieme all' @enpaonlus e a tutte tutte le associazioni che si battono per i loro diritti. #iostoconflavioinsinna https://t.co/7qJN24kHM9 — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) December 30, 2020

«Consapevoli di quelle che sono le “regole dello spettacolo” e consci che una trasmissione come quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità portano nelle casse del canale, sarà nostra cura invitare tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie – un bacino potenziale di qualche milione di spettatori – a non seguire più “L’Eredità” e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco».

#iostoconflavioinsinna è inaccettabile considerare uno sport la caccia. Avete mai visto gli occhi di un animale terrorizzato? #flavioinsinna — Daniela (@dadaisyna) December 30, 2020

Un caso che scuote i vertici Rai e che ha subito dato vita a una campagna in difesa del conduttore. Tanti i commenti piovuti sui social. Tra questi quello di Rita Dalla Chiesa, da sempre paladina degli animali. Su Twitter boom di #iostoconflavioinsinna.

Tre cani da caccia trovati morti nelle campagne intorno a Orvieto. Indaga la procura di Terni

Covid, la denuncia: «Nei mercati degli animali in Cina continua la barbarie». L'inchiesta di Animal equality sui “wet market”

Portogallo sotto choc, massacrati 540 cervi e cinghiali: 16 cacciatori accusati di «crimine ambientale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA