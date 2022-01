Incastrati, su Netflix arriva la seconda stagione di Ficarra e Picone. L'annuncio in un video

Dopo il successo della prima stagione torna su Netflix Incastrati, la serie del duo comico Ficarra & Picone.

Lanciata lo scorso 10 gennaio è rimasta nella top ten tra le serie più popolari del colosso di streaming per ben tre settimane. Ora è arrivato l'annuncio atteso dai fan: è iniziata la lavorazione della seconda stagione che vede nuovamente Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti la macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori.

L'annuncio in un video

«Ciao a tutti da Ficarra e Picone e dai nostri baffi... ce li siamo fatti crescere apposta per darvi questa notizia, per Incastrati ci sarà una seconda stagione» Con queste parole l'annuncio della seconda stagione in un video del duo comico, rilanciato sui canali ufficiali Netflix. Inutile dire che la serie è ormai attesissima: il finale della prima stagione aveva lasciato irrisolto il mistero più importante: chi ha incastrato Salvo e Valentino? Tra comedy e crime, l'avventura dei due amici continua.

Confermato il cast principale: oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino) ci saranno Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto «Cosa Inutile»), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto «Primo Sale») e Sergio Friscia (Sergione).