“In The Dark”, arriva su Rai4 il nuovo crime investigativo

Dal 10 maggio, ogni domenica in fascia preserale, arriva su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) in prima visione assoluta il crime investigativo. Appuntamento, con i primi tre episodi, a partire dalle 19.15, mentre nelle settimane successive vedremo due episodi, a partire dalle 19.50. Murphy Mason è una ragazza non vedente, dipendente dall’alcool e ingabbiata in un lavoro che odia nella Breaking Blind, la scuola per cani guida dei suoi iperprotettivi genitori. Una sera, mentre passeggia con il suo cane Pretzel, Murphy inciampa in un cadavere e allerta la polizia, ma all’arrivo delle forze dell’ordine la salma è scomparsa.Unica testimone di un delitto a cui nessuno crede, la ragazza decide di iniziare un’indagine privata, convinta che la vittima fosse il suo migliore amico Tyson, uno spacciatore a cui deve la vita, irreperibile da ormai diversi giorni. Creata da Corinne Kingsbury, apprezzata sceneggiatrice di The Newsroom, e prodotta dall’attore Ben Stiller, In the Dark trova una particolare dimensione all’interno del genere crime alternando i toni brillanti e leggeri della commedia con quelli più cupi del dramma investigativo. Nel cast della prima stagione troviamo Perry Mattfeld (Shameless, Stitchers) nel ruolo della protagonista, Rich Sommer (Summer of ‘84, Elementary) nei panni dell’investigatore sensibile alla disabilità di Perry e che segue il suo caso, Keston John (Bosch, The Good Place), Kathleen York (The O.C., Jane the Virgin) e Brooke Markham (Friend Request - La morte ha il tuo profilo).