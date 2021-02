C'è Posta per Te, Ciro Immoblie e la moglie regalano una gioia ad una straordinaria mamma

C'è Posta per Te, Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono i primi ospiti della trasmissione di Maria De Filippi. Elisa è la mamma di Miriam ed Emilio. C'è un'altra filgia, Elena, la maggiore. Elisa, Miriam ed Emilio sono molto preocccupati per Elena, la figlia che si è sempre dimostrata la più forte in famiglia, la più indipendente, quella che ha sempre protetto i fratelli. Elena era incinta di Fabrizio di tre mesi quando, durante una festa, il suo compagno non si presenta. Tutti cominciano a preoccuparsi. A un certo punto Elena chiama insistentemente Fabrizio al cellulare, ma lui non risponde. Fabrizio quella sera è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Da quel momento Elena non è stata più se stessa. Ha cambiato le sue abitutdini, il suo modo di vivere, s'è chiusa a riccio ed ha tenuto tutti a distanza, come a voler rimarcare la sua dignità di donna indipendente e forte. Per questo, Elisa, Miriam ed Emilio sono in trasmissione, per ricordare Fabrizio, tifoso sfegatato della Lazio, e per provare ad alleviare un poco le sofferenze di Elena.

«La nostra è una famiglia unita e piena d'amore. Ed è per questo che stasera volgiamo parlare di te e di Fabrizio. Questa serata è dedicata a voi», ha detto il fratello Emilo ad Elena, appena la busta s'è aperta. La straordinaria armonia familiare che s'era creata tra di loro era stata voluta, cercata e solidificata da Fabrizio, quel grande omone che ora non c'è più. Elena ha preso la passione del suo compagno e l'ha nascosta dentro di sé, non riuscendo più a scioglere quei nodi che questa perdita ha fissato nel cuore di tutti. Eppure Elena, con le sue due splendide figlie, dice il fratello Emilio, è riuscita da sola a portare avanti la sua vita, cercando di convicere tutti che le cose fossero sotto controllo. «Tu mi hai insegnato a non vergonarmi di confessare davanti a tutti l'amore eterno e che l'essere mamma, l'essere donna sono conciliabili e che bisonga sempre lottare per costruire un futuro sereno» ha chiosato Miriam, la sorellina di Elena. Elena sognava la famiglia perfetta, dove tutto fosse al posto giusto, senza recriminazioni, senza incomprensioni. Ed era così: Fabrizio la riempiva di complimenti e la guardava quando si truccava. «Adesso questa vita deve andare avanti senza di lui, e noi abbiamo il terrore di non riuscire ad aiutarti in questo dolore», hanno detto i fratelli ad Elena, poco prima che Immobile e sua moglie scendessero le scale per raggiungerla in trasmissione.

«Sei una persona con una dignità pazzesca. Sei da esempio per tutti coloro che si battono per superare gli ostacoli della vita. Elena, sei da applausi. Quando mi hanno parlato da Fabrizio, mi sono emozionato. Mi sono anch'io sentito amato da questo grande uomo» ha detto Ciro, seduto affianco ad Elena. Jessica, la moglie di Ciro, ha voluto confortare Elena: «Noi abbiamo due bambine come voi e questa sera abbiamo pensato di portare un regalo alle vostre piccole». Tantissimi regali, d'ogni tipo, tra vestiti e giochi sono arrivati in studio per le figlie di Elena. Poi Immobile ha voluto anche regalare una vacanza in montagna a questa straordinaria mamma, e la busta s'è aperta.

