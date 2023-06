Isola dei famosi, la battuta di Marco Mazzoli su Belen Rodriguez che fa sbottare Ilary Blasi e Luxuria: cosa ha detto il naufrago

Martedì 6 Giugno 2023, 09:50

Una battuta di Marco Mazzoli su Helena Prestes durante l’ultima puntata L'Isola dei Famosi ha suscitato qualche controversia, anche perché il conduttore radiofonico ha tirato in ballo anche Belen Rodriguez, cercando in qualche modo di denigrare la naufraga brasiliana. Le sue parole, tuttavia, hanno attirato l'attenzione dello studio del programma, dove sia Ilary Blasi che Vladimir Luxuria sono intervenute per redarguire Marco. Ma cosa avrà mai detto Marco Mazzoli di tanto terribile su Helena? E cosa c’entra in tutto questo Belen Rodriguez? Andiamo a scoprirlo insieme.

