Ilona Staller, la proposta di matrimonio a Verissimo del figlio Ludwig: lui dimentica di mettere l'anello alla fidanzata, imbarazzo in studio

Arriva nel salotto di Verissimo, oggi 22 gennaio, anche Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina. Dopo 30 anni finalmente l'attrice hard dice a gran voce di non essere piu' ricercata dall' Fbi e può rientrare negli Stati Uniti. «Avevi un mandato cattura da parte dell'FBI per il figlio che avresti portato in Italia illegalmente» dice Silvia Toffanin raccontando la lunga battaglia legale che ha dovuto affrontare Ilona. «Sì, l'ho fatto perchè il padre si era portato il bambino in America senza dirmi nulla» continua l'ex porno star. «Quando il mio ex marito (Jeff Koons ndr) me l'ha portato via mi sentivo tagliata in due. Dopo 5 mesi di giurisdizione in America ho finalmente potuto prendere mio figlio». La diva del porno racconta come ha sopportato di vivere 30 anni come ricercata. Oggi con l'ex marito Ilona non ha più rapporti: «Non ho mai capito perchè la compagna è gelosissima di me».

Ilona Staller, la proposta di matrimonio del figlio a Verissimo

Poi in studio la raggiunge anche il figlio. La sorpresa in diretta con Silvia Toffanin è arrivata in quel momento, quando il figlio Ludwig ormai 30enne, ha chiesto alla fidanzata Madalina di sposarlo. Imbarazzo in studio, tensione alle stelle per il figlio di Ilona che, in esclusiva e a sorpresa, si è inginocchiato per dare l'anello alla compagna seduta in studio a guardare lui e la suocera. Ma per l'imbarazzo ha dimenticato di aprire la scatola e mettere l'anello alla fidanzata che, di conseguenza, se l'è messo da sola. Applausi e sorrisi in studio da parte di Ilona e della conduttrice che ha cercato di smorzare gli animi: «Viva gli sposi». Dopo i gender reveal a cui ormai la toffanin ci ha abituato questa è la prima proposta di matrimonio.

Chi è Madalina

Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, ha chiesto a Verissimo la mano della sua fidanzata Madalina, che ha detto sì. Parlando del loro amore, Ludwig, 30 anni, ha detto: «Madalina è una ragazza speciale, mi ha fatto cambiare su molti aspetti. Non avrei mai fatto la proposta a nessun'altra, ci tengo tanto a lei». Madalina, 20 anni, ha aggiunto: «Ludwig mi ha fatto innamorare con la sua gentilezza, è un ragazzo diverso dagli altri». La ragazza ha speso belle parole anche per Ilona Staller: «La persona più umile che conosca, una donna speciale, la amo tanto». Insomma, auguri agli sposi.