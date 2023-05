Iliad down. Oggi pomeriggio sono arrivate migliaia di segnalazioni da parte dei clienti dell'operatore telefonico. Oltre 6mila sono state ricevute da downdetector, il sito che in tempo reale mostra problemi e interruzioni per tutti i tipi di servizi.

Il paradosso telefonia: traffico su, margini giù. Con le mini-tariffe le telco sono all’angolo