Ilary Blasi fuori dall'Isola dei Famosi? «Pier Silvio Berlusconi non è contento. La conduttrice potrebbe essere mandata via»: l'indiscrezione

Ilary Blasi fuori da L'Isola dei Famosi? La risposta potrebbe essere positiva. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv. «Pier Silvio Berlusconi avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione», fa sapere la rivista. Costi troppo elevati per risultati deludenti. Gli ascolti non decollano e in Honduras c'è una moria di naufraghi che continuano a ritirarsi per infortuni vari.

Ilary Blasi fuori da Mediaset? L'indiscrezione

Lunedì 19 giugno ci sarà l'ultima puntata del reality condotto dall'ex moglie di Totti, poi al suo posto nel palinsesto Mediaset entrerà Temptation Island e i telespettatori sono in trepitante attesa.

Secondo la rivista il problema non sarebbe solo negli ascolti dell'Isola dei famosi che non vanno, ma anche il cast fa acqua da tutti i punti di vista. Alla luce dei vari insuccessi l'azienda potrebbe valutare quindi cambiamenti radicali che riguarderebbero proprio la Blasi. A infastidire ci sarebbe anche l'atteggiamento di Ilary Blasi che, tra una risata e l'altra, pare si annoii lei stessa di stare lì a condurre: «Piacerà questo atteggiamento a Pier Silvio? Si dice che l’ex moglie di Totti guadagni circa 300mila euro per ogni edizione del programma che presenta dal 2021».

Per questi motivi secondo Nuovo Tv il prossimo anno L'Isola potrebbe essere sospesa, e con lei la sua conduttrice, per lasciare spazio a un altro reality, che torna dopo anni, La Talpa.