Ilary Blasy e Akash Kumar, lite all'Isola. Il modello furioso: «Se vuoi me ne vado a casa»

Con un post sui social Akash Kumar aveva annunciato che non sarebbe più stato presente in studio all'Isola dei Famosi 2021. Ma qualcosa è cambiato, perchè Akash non solo era presente durante la puntata di lunedì 17 maggio ma si è anche lanciato in un'accesa discussione con Ilary Blasi.

E' proprio la conduttrice a stuzzicarlo: «Ma non avevi detto che non venivi? Invece stai seduto lì attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma», Akash però ribatte «Io non sarei più venuto perchè non c'è rispetto per me, poi se volete me ne posso andare anche ora». Ma la Blasi ci ripensa e lo invita a restare.

Ultimo aggiornamento: 07:23

