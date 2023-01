Ilaria D'amico, il programma "Che c'è di nuovo" verso la chiusura: ascolti troppo bassi

Brutte notizie per Ilaria D'Amico. I vertici Rai stanno valutando se chiudere subito o tra una settimana (concedendo quindi l'ultima chance) il programma in onda su Rai2 “Che c'è di Nuovo” che anche ieri sera non è cresciuto negli ascolti, attestandosi su cifre al di sotto delle aspettative (ieri 420.000 spettatori pari al 2.5% di share).

Sembra che giovedì prossimo ci sarà ancora un appuntamento con la trasmissione, come riporta Davide Maggio, così da poter concedere alla presentatrice un’ultima puntata conclusiva prima di farla congedare definitivamente dai telespettatori. Se "Che c'è di nuovo?” dovesse chiudere i battenti prima della fine della stagione scatterebbe la clausola sul contratto della conduttrice che riduce (ma non cancella) il compenso pattuito con la Rai.

Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci diventa stilista a 12 anni (ed è già CEO della società di papà)