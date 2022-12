Il Volo - Natale a Gerusalemme, stasera in tv su Canale 5 il concerto natalizio dei tenori in Terra Santa: ospiti, orario e scaletta

Stasera in tv, Canale 5 per la vigilia di Natale ha confezionato un regalo speciale per i telespettatori: il concerto de Il Volo a Gerusalemme. Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto è protagonista di un esclusivo live registrato presso la suggestiva atmosfera della Terra Santa. «È un luogo dove si incontrano religioni, culture e lingue differenti» ha spiegato Gianluca Ginoble, «ti accorgi di come le persone sono così diverse nel dedicare la loro vita alla spiritualità». Il loro palco si troverà esattamente sotto la Torre di Davide, alle porte della parte storica della città di gerusalemme, luogo dove si tengono grandi eventi di forte importanza artistica e culturale. Sarà un momento magico e da non perdere.

Il Volo - Natale a Gerusalemme, stasera in tv su Canale 5

Il concerto de “Il Volo – Natale a Gerusalemme” verrà trasmesso in esclusiva su Canale 5 a partire dalle 21.40. Ad accompagnare il trio di tenori, lanciato da “Ti lascio una canzone”, è l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Un concerto natalizio con in scaletta i tradizionali brani del Natale senza dimenticare alcuni classici amati e cantanti in tutto il mondo come “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono, che il trio ha registrato come regalo per i fan.

Un concerto davvero unico nel suo genere. I 3 componenti de Il Volo si esibiranno in Terra Santa.

La scaletta dell’evento non è ancora stata diffusa, ma quello possiamo garantirvi è che il trio interpreterà i brani Natale piu' belli di sempre. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto non sono nuovi alle canzoni natalizie. Nove anni fa, infatti, Il Volo pubblicò "Buon Natale - The Christmas album", che raccoglie i grandi classici del Natale in lingua italiana, inglese e tedesca. Siamo certi che la serata attingerà molto da quel loro grande successo.

Un vero e proprio regalo di Natale al pubblico di Canale 5 che potrà vivere insieme ai tre tenori un’esperienza incredibile che tocca il cuore di tutti, nel segno della musica de Il Volo.