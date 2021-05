Stasera in tv, “Il traditore”di Marco Bellocchio su Rai1: trama del film

Stasera su Rai1 andrà in onda il pluripremiato film "Il traditore". La pellicola narra la storia del “boss dei due mondi” Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia che aiutò Falcone e Borsellino a comprendere Cosa Nostra, fornendo prove utili ad una svolta nelle indagini sui rapporti fra Stato e Mafia. La famiglia del boss fu interamente sterminata dai Corleonesi. Un film che inizia con l'arresto in Brasile e l'arrivo in Italia fino al maxiprocesso alla mafia.

Cosa ha vinto "Il traditore"?

"Il traditore", è un film di Marco Bellocchio è stato in concorso a Cannes e vanta un cast d'eccellenza, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, Luigi Lo Cascio nei panni di Totuccio Contorno, Marco Gambino in quelli del procuratore di Palermo e Massimiliano Ubaldi nel ruolo di Giovanni Brusca. Il Traditore ha ricevuto 12 nomination David di Donatello 2020 e ha vinto 6 premi.

