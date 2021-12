"Il sogno del podio", stasera su Rai5 le ultime due puntate del docu-talent condotto da Milly Carlucci

Questa sera alle 21.15 andranno in onda su Rai5 le ultime due puntate de "Il sogno del podio", il docu-film condotto da Milly Carlucci che racconta dei venti partecipanti del concorso “Donatella Flick - LSO Conducting Competition”, che si tiene a Londra. Quando comincia la semifinale i partecipanti ancora in gara sono dimezzati. Solo in dieci possono sperare di vincere l'opportunità di lavorare per un anno come assistente Direttore nella leggendaria London Symphony Orchestra.

La semifinale

Al St Luke è arrivato il momento della semifinale e i concorrenti avranno 15 minuti per convincere la giuria. I dieci si avvicendano sul podio della leggendaria London Symphony Orchestra per sfidarsi su un repertorio che comprende il Concerto per violoncello e orchestra, Op. 129 di Schumann, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 24 di Mozart e il Tryst di MacMillan, la tensione è molto alta, e dopo ogni esibizione i ragazzi raccontano le impressioni sulla loro prestazione.

La finale

Arriva il momento della designazione dei tre finalisti, e al St Luke l’atmosfera è fibrillante. I tre finalisti dirigono la London Symphony Orchestra in un ultimo, maestoso concerto. In repertorio: il Nabucco di Verdi, le Variazioni Sant’Antonio di Brahms e le Danze Slave di Dvorák. Toccherà alla giuria decidere chi sarà il vincitore che racconterà le proprie emozioni in un’intervista conclusiva.