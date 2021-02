Il Salone delle Meraviglie torna con nuovi episodi, su Real Time martedì 2 febbraio

La quarta stagione del Salone delle Meraviglie e le avventure sopra le righe di Federico Fashion style, tornano martedì 2 febbraio, con due nuovi appuntamenti. Il programma ormai un cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, sarà in onda su Real Time nel tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10.

Sempre più amato dai social, ma anche dai salotti televisivi Federico si destreggia con abilità tra le confidenze delle sue clienti VIP e NIP, che si affidano a lui non solo per rivoluzionare il look. Dunque, il celebre parrucchiere delle star anche questa settimana ci porterà nel suo mondo aprendo le porte dei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo salone alla Rinascente di Roma, dove ogni giorno si trova alle prese con le richieste delle sue clienti, sempre un po' speciali.

Le anticipazioni

Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: Federico molto contento e soddisfatto del lavoro di Weyda ha deciso di farle un contratto a tempo indeterminato. Marco, suo marito però è in procinto di aprire la nuova palestra e vuole che Weyda torni ad insegnare danza. Nel secondo episodio di questa settimana, il nostro amatissimo hair stylist ha due importanti sfide che lo attendono al Salone in Rinascente: Tilde, speaker radiofonica napoletana, e Silvia, che arriva direttamente dalla Toscana ed è uscita da poco da una separazione. Intanto Alessia, Miriam e Tatiana, cercano di prenderlo per la gola. Tutte le storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti saranno su Real Time ogni martedì dalle 22.40.

