Ciak a Mantova per “Il processo” serie su Canale 5 con Vittoria Puccini

La città dei Gonzaga farà da sfondo alla fiction “Il processo” prodotta da Lucky Red e che andrà in onda in otto episodi, per quattro prime serate, su Canale 5 nel prossimo autunno. Le riprese del legal thriller diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Alessandro Fabbri in collaborazione con Laura Colella e Enrico Audenino, sono cominciate nei giorni scorsi. Questa mattina, in sala consiliare, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione a cui sono intervenuti i protagonisti principali Vittoria Puccini, Francesco Scianna e Camilla Filippi e il regista Lodovichi.Nel cast anche Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Euridice Axen, Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka. “Il processo”, ambientato a Mantova, ruota attorno all’omicidio brutale di una 17enne. Sul caso indaga la pm Elena Guerra interpretata da Vittoria Puccini mentre Francesco Scianna sarà nei panni dell’avvocato rampante Ruggero Barone. Camilla Filippi, Linda Monaco nella fiction, è l’unica imputata che si proclama innocente. «Per Mantova si tratta di una nuova promozione nazionale che abbiamo cercato e voluto - ha sottolineato il sindaco Mattia Palazzi - Siamo un set naturale e sono convinto che la fiction ci porterà nuove opportunità».